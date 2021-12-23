أوحيدة: إذا تأجلت الانتخابات لفترة أطول سيكلف رئيس جديد لحكومة مصغرة

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إذا ما تأجلت الانتخابات لفترة أطول ،سيتم تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة مصغرة لمهام محددة”.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تتم إقالة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حكومة تسيير الأعمال الحالية لا تلقى قبولاً بسبب ملفات الفساد وتخبطها وإخفاقاتها الكثيرة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت أمس الأربعاء تأجيل الإنتخابات إلى “24 يناير” من العام المقبل.

ودعت المفوضية في بيان لها مجلس النواب ليتولى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها رغم جاهزيتنا.

وذكرت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.

فيما أعلن رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير استحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات 24 ديسمبر.

وأضاف الصغير في رأي اللجنة حول الانتخابات الموجه إلى رئيس مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية تنتهي ولايتها كحكومة تسيير أعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وطلب الصغير من عقيلة صالح، باستئناف أعماله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته من أجل النهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.