غويتيرش: نرحّب بالتزام مفوضية الانتخابات المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القائمة

أوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن “الأمين العام أنطونيو غويتيرش أحيط علماً بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الصادر في 22 ديسمبر بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية”.

حق، وفي بيان له، أكد إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بالليبيين البالغ عددهم 2.8 مليون الذين سجلوا أسماءهم للتصويت”، مضيفاً: “يتحتم احترام إرادة الشعب، ويتعين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”.

وتابع: “أُحيط الأمين العام علماً بتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا المرفوعة إلى مجلس النواب، ويرحب بالتزام المفوضية المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القائمة”.

واستكمل: “ستواصل المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم العملية التي يتملك زمامها ويقودها الليبيون لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن”.

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