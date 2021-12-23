المنفي يتلقى برقيات التهنئة من قادة وزعماء بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الخميس، برقيات تهنئة من عدد من القادة والزعماء، بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي تلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا.

كما تلقى المنفى برقية تهنئة بالمناسبة نفسها من رئيس جمهورية اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلين.

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وفي وقت سابق الخميس، ألقى المنفي كلمة وجهها إلى الليبيين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، وعد فيها بمواصلة العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وتعزيز الحوار بين جميع الليبيين، للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وعادلة.

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