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السفارة البريطانية لدى ليبيا تؤكد على دعم مقترح التأجيل من “مفوضية الانتخابات”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوّهت المملكة المتحدة البريطانية عبر سفارتها لدى ليبيا، إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المرتقبة والصادر في 22 ديسمبر، والذي وضّح الخطوات التالية في العملية الانتخابية في ليبيا.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر، إن الأولوية في هذا الصدد تتمثل في الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة.

وأكدت السفارة أن بريطانيا لن تدعم أي عمل يُقوّض العملية السياسية في ليبيا.

يُذكر أن بيان المفوضية حدد تاريخ المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية بتاريخ 24 يناير المقبل، بعد استحالة إقامتها في التاريخ الذي كان مقرراً لها بتاريخ 24 ديسمبر الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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