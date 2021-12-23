مهندس اتفاقية الترسيم التركية: النواب الليبيون مرتاحون لمواقفنا بعد زيارة أنقرة

قال مهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية الضابط السابق في البحرية التركية جهاد بايجي، في تصريح لموقع Star Gazete التركي: “شرحت لنواب المنطقة الشرقية الذين التقوا معي أن القوى الإمبريالية الغربية، خاصة اليونان وفرنسا، كانت تستعد لالتهام ليبيا، و لو لم تتدخل تركيا، لنفذوا مشروعهم، وأكدوا أنه لا يمكن المضي قدما دون تركيا، وهي فقط القادرة على توحيدهم.

أضاف بايجي، أن أعضاء النواب اعترفوا بوقوع أخطاء في السابق، وقالوا إنهم فهموا دور تركيا بشكل أفضل بعد الأحداث، ورأوا أن مقاربتنا بعيدة كل البعد عن المخاوف الإمبريالية، و لولا تدخل تركيا الأخير، لاستولت اليونان وفرنسا على 50% من المنطقة البحرية الليبية في البحر المتوسط، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن اليونان وفرنسا كانتا تخططان لتقسيم ليبيا بتأجيج الحرب والعداء من خلال تعميق الخلاف بين الشرق والغرب الليبي، و أعضاء الوفد البرلماني الليبي قالوا إنهم فهموا تفاصيل ومحتوى اتفاقية الجرف القاري بين تركيا وليبيا للمرة الأولى، وكانت معارضته لها فيما سبق بسبب التضليل الإعلامي، ولكنهم سيعززون الروابط ويعوضون أخطاء الماضي، و أكدوا أن شرق ليبيا مفتوح لتركيا كطرابلس تماما، على حد تعبيره.