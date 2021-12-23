العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الليبيين بمناسبة عيد الاستقلال الليبي

وذكرت صحيفة الوئام، صباح الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للمنفي، ولحكومة ليبيا وشعبها، واطراد التقدم والازدهار.

ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للمنفي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، متمنيا لحكومة وشعب ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.