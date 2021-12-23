“الزناتي” يؤكد الحاجة لتوفير 5 مصانع أكسجين طبي

أكد وزير الصحة علي الزناتي، تشكيل لجنة تُعنى بوضع سياسات تأمين الأكسجين الطبي، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة لتوفير 5 مصانع استراتيجية لتوفير إمدادات الأكسجين.

وأشار الزناتي خلال الاجتماع الاستثنائي لإدارات وزارة الصحة والجهات التابعة للقطاع، الذي عُقد الأربعاء بمدينة بنغازي، إلى أن حجم المشاريع التابعة للوزارة والمتراكمة منذ 6 سنوات بلغت قيمتها قرابة مليار و400 ألف دينار، لم يُخصّص منها سوى %20 فقط، مضيفاً أن غياب الميزانية وغياب الدعم كانا من ضمن العراقيل أمام تنفيذ خطط الوزارة، خاصة فيما يتعلق بإحياء مراكز علاج الأورام في ليبيا.

يُذكر أن مراكز العزل عانت من مصاعب كبيرة في توفير الأكسجين الطبي، بالإضافة لتراكم الديون الناتجة عن عدم سداد مستحقات الطواقم الطبية العاملة في مكافحة الجائحة، حيث اضطر مركز عزل سوق الثلاثاء الأسبوع الماضي لنقل الحالات الطارئة لمستشفى معيتيقة، عقب نفاد مادة الأكسجين، بينما لجأ بلدي غريان لتوفير 4000 لتر من الأكسجين لمركز العزل بالمدينة، بعد رفض الشركة المزودة الاستمرار في عمليات الإمداد لتراكم الديون على وزارة الصحة.

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