ليبيا الان

“الزناتي” يؤكد الحاجة لتوفير 5 مصانع أكسجين طبي

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الصحة علي الزناتي، تشكيل لجنة تُعنى بوضع سياسات تأمين الأكسجين الطبي، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة لتوفير 5 مصانع استراتيجية لتوفير إمدادات الأكسجين.

وأشار الزناتي خلال الاجتماع الاستثنائي لإدارات وزارة الصحة والجهات التابعة للقطاع، الذي عُقد الأربعاء بمدينة بنغازي، إلى أن حجم المشاريع التابعة للوزارة والمتراكمة منذ 6 سنوات بلغت قيمتها قرابة مليار و400 ألف دينار، لم يُخصّص منها سوى %20 فقط، مضيفاً أن غياب الميزانية وغياب الدعم كانا من ضمن العراقيل أمام تنفيذ خطط الوزارة، خاصة فيما يتعلق بإحياء مراكز علاج الأورام في ليبيا.

يُذكر أن مراكز العزل عانت من مصاعب كبيرة في توفير الأكسجين الطبي، بالإضافة لتراكم الديون الناتجة عن عدم سداد مستحقات الطواقم الطبية العاملة في مكافحة الجائحة، حيث اضطر مركز عزل سوق الثلاثاء الأسبوع الماضي لنقل الحالات الطارئة لمستشفى معيتيقة، عقب نفاد مادة الأكسجين، بينما لجأ بلدي غريان لتوفير 4000 لتر من الأكسجين لمركز العزل بالمدينة، بعد رفض الشركة المزودة الاستمرار في عمليات الإمداد لتراكم الديون على وزارة الصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك