الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن أسفها الشديد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأكدت اللجنة على أن “عرقلة إجراء الانتخابات لا بد أن لا يفضي إلى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع، وتزيد من مخاطر انزلاق إلى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن أن ينشأ عنها من تشظي والانقسام ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة”.