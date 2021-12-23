الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن أسفها الشديد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، عن أسفها الشديد حيال تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.
وقالت اللجنة في بيان: “نتابع بقلقً بالغ حالة الجمُود والانسداد السياسي القائمة بالبلاد، والتي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وشكلت عائقاً أساسياً أمام إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تشجيع بعض الأطراف والكيانات السياسية الرافضة لإجراء الانتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها ، واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى تنظيمها”.
وأضاف البيان: “يُشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة”.
وأكدت اللجنة على أن “عرقلة إجراء الانتخابات لا بد أن لا يفضي إلى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع، وتزيد من مخاطر انزلاق إلى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن أن ينشأ عنها من تشظي والانقسام ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة”.
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