المرعاش: ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة وأهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة الدبيبة

وأعرب عن اعتقاده أن أهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنه عندما تزاح هذه الحكومة سيتمكن الليبيون في غضون أسابيع من تذليل كل الصعوبات لتنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.