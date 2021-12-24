المرعاش: ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة وأهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة الدبيبة

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن إعلان البرلمان تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر الجاري، يعني أن ليبيا ستدخل مرحلة انتقالية طويلة، بموجب ذلك.
وأضاف المرعاش في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يدل على أن الخارطة سيكون لها فترة انتقالية طويلة.
وشدد على الحاجة لملء الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر، حيث لن تكون للحكومة الحالية أي شرعية وفقا لخارطة طريق جنيف.
وأعرب عن اعتقاده أن أهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنه عندما تزاح هذه الحكومة سيتمكن الليبيون في غضون أسابيع من تذليل كل الصعوبات لتنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.
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