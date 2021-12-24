“الأمير السنوسي” يؤكد تشجيعه لأي مبادرة تحافظ على وحدة البلاد

أعرب ولي العهد الأمير “محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي”، عن القناعة بعدم نجاح أي معالجات للأزمة الليبية لا تستند على الدستور والقانون قاعدةً ومساراً لها، حتى مع وجود التوافق حولها.

وأبدى السنوسي خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، ترحيبه بكل دعوة لحفظ السلام وكل فرصة للحوار، مؤكداً تشجيعه لكل مبادرة تقي البلاد من شَرّ القتال والفتن وتحافظ على وحدة ليبيا وترابها، مُجدداً وقوفه إلى جانب الشعب الليبي في تطلعاته واختياراته، وحقه في اختيار نظام دولته التي يطمح لها، دولة المؤسسات والقانون.

ودعا السنوسي بأن تكون الملكية الدستورية مستقبلاً كما كانت في عهدها الأول، مظلة لجميع الليبيين بمختلف أطيافهم وأعراقهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم، وأن تُوفّر هذه الدولة المرجوة مساحة للاختلاف والاتفاق، الذي يؤدي بالنتيجة إلى البناء والنماء لا الفرقة والاقتتال، وفق قوله.

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