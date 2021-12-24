الميهوب: تاريخ 24 يناير لإجراء الانتخابات غير مبني على أسس صحيحة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن تاريخ 24 يناير الذي اقترحه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، لإجراء الانتخابات غير مبني على أسس صحيحة.

ورأى في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إجراء الانتخابات في ظل المشهد الراهن تبدو صعبة لدرجة كبيرة، خاصة في ظل وجود مليشيات ومجموعات عدة، وكذلك وجود بعض المرشحين ضمن السباق الرئاسي بمخالفة القانون.

واستبعد إمكانية إجراء الانتخابات في يناير المقبل في ظل عدم حسم العديد من الجوانب الأمنية.

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