غوتيريش يدعو لإقامة الانتخابات الليبية بأسرع ما يمكن

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإقبال الشعبي عند الليبيين على الانتخابات، والذي تمثّل بتسلم 2.8 مليون مواطن ليبيّ لبطاقاتهم الانتخابية، مشيراً إلى أن ذلك يُحتّم إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بظروف مواتية، بُغية إتمام الانتقال السياسي السلمي، ونقل السلطة إلى مؤسسة منتخبة ديمقراطية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن غوتيريش رحّب بالتزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعملية الانتخابية، وأشاد بتوصياتها المرفوعة إلى مجلس النواب.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجهود الرامية لمواجهة التحديات الحالية وضمان إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع ما يمكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية