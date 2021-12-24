بن شرادة: غياب التوافق يحول دون إجراء أي انتخابات في المستقبل

رأى عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” سعد بن شرادة، أن عدم إجراء انتخابات في 24 ديسمبر يعود لغياب التوافق على القوانين وعلى الآليات رغم جاهزية الجوانب الفنية.

وأوضح، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هي نفسها التي تحول دون إجراء أي انتخابات في المستقبل، حال التمسك بالإجراءات الحالية.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات على الوضع الراهن يجر ليبيا إلى معضلة أخرى وهي عدم الاعتراف بالنتائج، خاصة في ظل انتشار السلاح بشكل كبير في البلاد.

وشدد على ضرورة حل الخلاف الحاصل بشأن الجوانب التشريعية بحيث تتوافق الأطراف على القوانين.

وفيما يتعلق بالتوترات التي وقعت في طرابلس خلال الفترة الماضية، أوضح أنها مجرد استعراض للقوة وإثبات وجود، وأنها ستمر دون أي عواقب.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

