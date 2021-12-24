الخارجية تؤكد احتجاز مواطن أمريكي وتتعهد بترحيله

أكدت وزارة الخارجية أن المواطن الأمريكي “فرناندو إسبينوزا” موقوف لدى السلطات الليبية المختصة؛ بسبب انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، وتواجده في أماكن التوتر في الجنوب الليبي دون إذن رغم تنبيهه.

وأبدت الخارجية في بيان استغرابها مما وصفته بالمغالطات والمعلومات غير الدقيقة، التي أذاعتها قناة CNN الإخبارية التي اتهمتها بعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر، مشيرة إلى أن المواطن الأمريكي “إسبينوزا” الذي كان يعمل مدرساً في ليبيا موقوف لدى السلطات المختصة، وتم تأمين اتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالاتصال بأسرته.

وأضافت الخارجية أنه نظراً لعدم حصول “إسبينوزا” على لقاح ضد فيروس كورونا، تأخرت عملية ترحيله إلى بلاده، إلّا أن الوزيرة “المنقوش” تدخلت شخصيًا للتعجيل بالإجراءات وترحيله في أقرب وقت، مطلع الأسبوع القادم حفاظًا على العلاقات الليبية الأمريكية المتينة، واحترامًا لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف، وفق وصف البيان.

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