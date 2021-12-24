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عضو مفوضية الانتخابات: عدم التوافق على القوانين الانتخابية حال دون إجرائها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، سوزان حسين، إن ما حال دون تنفيذ الاقتراع في موعده المحدد هو عدم التوافق على القوانين الانتخابية.

وذكرت حسين في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أن تقديم المفوضية مقترحا بتأجيل العملية الانتخابية قانوني صرف، مستندا على المادة 43 من قانون انتخاب الرئيس، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل الاقتراع ليحدد مجلس النواب فيما بعد موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوما.

وأردفت بقولها “مرحلة الطعون هي التي نسفت العملية الانتخابية فكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي”.

وشددت على أن المفوضية جاهزة فنيا، لتنفيذ أي استحقاق انتخابي تحتاجه ليبيا في أي وقت.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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