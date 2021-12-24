الخارجية: سنفرج عن الأمريكي احتراماً لاحتفالات الأعياد الأمريكية في بلاده  

أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لما نشر من قناة CNN عن اختطاف مواطن أمريكي في جنوب البلاد، وقالت في بيان، إنها تستغرب قيام قناة CNN الإخبارية بنشرها لمغالطات ومعلومات غير دقيقة حول إيقاف المواطن الأمريكي ( فرناندو إسبينوزا) وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر.

أضافت في بيان: “تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس وإنتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له ، وتم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات ، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة بالرغم من تنبيهه عدة مرات”.

وأكدت الوزارة، أن المواطن الأمريكي موقوف لدى “السلطات الليبية المختصة” وتم “تأمين إتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا” منذ أسبوعين ، وقامت السفارة بالإتصال بأسرته، وتم تمكينه من اللتصال بالسفارة الأمريكية وكذلك والدته للإطمئنان عنه.

واختتمت الوزارة: “نظرا لعدم حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا تأخرت عملية ترحيله إلى بلاده،وفي هذا الخصوص قامت السلطات الليبية المختصة بتلقيحه بالجرعة الأولى إلا أن الوزيرة تدخلت شخصيًا للتعجيل بالإجراءات وترحيله في أقرب وقت، مطلع الأسبوع القادم حفاظًا على العلاقات الليبية الأمريكية المتينة واحترامًا لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف”.