«‏تحالف القوى الوطنية»: لابد من الاتفاق على مشروع وطني يضع أسُس بناء الدولة

شدد ما يعرف بـ”تحالف القوى الوطنية”، على ضرورة أن يكون الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدا أن التدوال السلمي مبدأ وثابت لا تنازل عنه، وذلك بضرورة إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة توفر لها كافة الظروف والشروط السياسية والقانونية والأمنية والتقنية، على حد تعبير البيان الصادر.

وتمسك بيان القوى الوطنية، الصادر مساء الخميس، بالاستمرار في دعم جهود البعثة الأممية باتباعها آلية ومنهجية تدفع في اتجاه صياغة مشروع وطني ينهي الصراع ويؤسس لبناء الدولة، على حد تعبيره.

وحث التحالف، البعثة على إعادة مسارات الحوار التي أُقِرّت في مؤتمر برلين وإعطائها دورًا حقيقيًا للتأثير الإيجابي لا مسارات مباركة فقط، وفقا للبيان.

وتابع البيان:” على الأطراف الليبية تغليب مصلحة الوطن وتحمل المسؤولية التاريخية بالابتعاد عن المغالبة وتصفية الحسابات، والاتفاق على مشروع وطني يضع أسُس بناء الدولة يتضمن ميثاق وطني – اتفاق سلم بين المسلحين – برنامج عمل السلطة التنفيذية – تشريعات داعمة، يحقق الاستقرار ويمهد لاعتماد دستور دائم”.

واختتم البيان:” إننا بصدد إطلاق خطة لانقاذ العملية السياسية والانتخابية بالبناء على ما هو قائم تقويما واستكمالا لخارطة الطريق، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، علها تلقى أذانا صاغية وعقولاً واعية وقلوباً صادقة في هذه الأوقات العصيبة والتاريخية من عمر الوطن”، على حد وصفه.