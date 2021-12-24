الحزب الاتحادي الوطني: مشروع الدستور الحالي تخطى إرادة الأمة إلى الأخذ بإرادة أطراف سياسية بعينها

أكد الحزب الاتحادي الوطني، أن مشروع الدستور الحالي تخطى إرادة الأمة إلى الأخذ بإرادة أطراف سياسية بعينها وأثار جدلاً واسعًا منذ الإعلان عنه.

واعتبر في بيان له، أن أي خطوة غير محسوبة لتحريك مضمونه في هذا الوقت هي دعوة لمزيد من الصراع والخلاف، لافتًا إلى أن قرار الهيئة الأخير بتشكيل لجنة للتواصل خلت من أي تمثيل لأعضاء الهيئة المعارضين لمشروع الدستور.

وأفاد بأن مجلس النواب وخارطة الطريق أكدا على ترحيل الشأن الدستوري إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بتأسيس صحيح لدستور جديد توافقي مرجعيته دستور الإباء المؤسسين غير المعدل.

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