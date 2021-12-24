الدبيبة ليلة عودته لترأس الحكومة.. الدبيبة: الانتماء والحب لهذا الوطن لا يتغير فهو ثابت

قال المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، ليلة عودته لترأس الحكومة، إن الانتماء والحب لهذا الوطن لا يتغير فهو ثابت في كل الظروف”.

وأضاف الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في ذكرى عيد الاستقلال نبارك لكل الليبين الذين يحبون هذا الوطن ويعملون من أجل أن يصونوا ويحفظوا مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد”.

وكان الدبيبة، قد قال في وقت سابق من اليوم، إنه استمع لعروض وأفكار لمشاريع من شباب الوطن من المشاركين بالمنتدى الاقتصادي للشباب وهم خير مثال على قدرة شبابنا الاستثنائية على التأقلم والمثابرة.

أضاف في بيان على حسابه على “فيسبوك”: “منذ تشكيلنا لحكومة الوحدة الوطنية أردنا أن يكون هناك اهتمام أكبر بقضايا الشباب وأن يكون بالحكومة من يناصرهم ويضع أمام ها السياسات التي يجب إتباعها لتعزيز دور الشباب في المجالات المختلفة”.

ولفت إلى أن تعزيز الدور الاقتصادي للشباب هو واجب وليس خيارا، فمن أكثر من الشباب إبداعًا وقدرة على العمل والإنجاز.

واختتم أن العديد من العقول الليبية الشابة هاجرت بل لربما تم تهجيرها نتيجة الحروب المختلفة خلال السنوات العشر الماضية، وهذه العقول تشكل ثروة وطنية كبيرة لابد علينا من العمل على الحفاظ عليها.