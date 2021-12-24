احويلي: تغيير الحكومة يعمق الخلاف والاحتراب

رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر احويلي، تغيير الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن تلك الحكومة تم تشكيلها بموجب انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي، على حد قوله.

وقال الحويلي، في تصريحات لموقع “عربي 21″، الممول من قطر، إن الحكومة مكلفة ومنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، الذي عقد في جنيف، ولم تكلف من مجلس النواب، وتغييرها عن طريق النواب سيتسبب في مشكلة كبيرة، وسيدعو إلى تعميق الخلاف والاحتراب.

وتابع:”الحكومة يمكن أن تبقى لتسيّر الأعمال، إلى حين التقاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر بشأن مصيرها، لكنهم إذا أرادوا تأجيل الانتخابات لفترة محدودة فلا داعي لتغيير الحكومة”.