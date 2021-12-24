السنوسي إسماعيل: اختيار المفوضية لموعد الانتخابات الجديد يحافظ على خارطة الطريق من الانهيار

شدد السنوسي إسماعيل، الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، على أن اختيار المفوضية العليا للانتخابات، موعد الانتخابات الجديد، مقصود وليس اعتباطيا، ويهدف المحافظة على خارطة الطريق من الانهيار، على حد قوله.

وقال إسماعيل، في تصريحات لموقع “أصوات مغاربية”، إن المفوضية تعتبر التأجيل لوقت طويل، سيؤدي إلى الدخول في خارطة طريق ثانية.

وتابع:” إجراء الاستحقاق الانتخابي بعد شهر من الآن سينقذ البلد من الفراغ السياسي، لأن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر كحكومة تسيير أعمال”.

واستطرد:” في حال كان التأجيل طويل الأمد فستدخل ليبيا في مرحلة نهاية ولاية الحكومة يوم 24 ديسمبر الجاري، وبالتالي سيمر البلد إلى البحث عن توافقات جديدة لتشكيل حكومة أخرى”.

وطالب إسماعيل، بضرورة تنقيح التشريعات القانونية على ضوء التعديلات التي طلبتها المفوضية، بحيث يمكن تطبيقها ولا يمكن الطعن فيها.

واختتم تصريحه قائلا:” تنقيع التشريعات القانونية، مسألة صعبة جدا، ويجب على مجلس النواب حلها سريعا”.