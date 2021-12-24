التكبالي: المليشيات المسلحة تُهيمن وتتحكم في القرار الليبي

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات تأكد للجميع إنها لن تُجرى في ليبيا، والأوضاع تسير نحو الأسوأ، مُحمّلاً أعضاء ملتقى الحوار السياسي المسؤولية.

وأضاف التكبالي، في حوار مع “صحيفة الاتحاد”، أن وجود المليشيات المسلحة جعل إجراء الانتخابات مستحيلاً، مؤكدا أنها تُهيمن وتتحكم في القرار داخل ليبيا.

وأوضح أن الشعب الليبي لا يُعوّل على البعثة الأممية أو الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة؛ لأنهم ليسوا جادين في تحركاتهم لحل الأزمة.

واقترحت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات إلى موعد 24 يناير من العام المقبل، بالتشاور مع مجلس النواب الذي شكّل لجنة نيابية بالخصوص.