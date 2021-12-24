بن شرادة: غياب القوانين أعاق العملية الانتخابية

اعتبر سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن عدم إجراء انتخابات اليوم في 24 ديسمبر، يعود لغياب التوافق على القوانين وعلى الآليات رغم جاهزية الجوانب الفنية.

وقال بن شرادة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هي نفسها التي تحول دون إجراء أي انتخابات في المستقبل، حال التمسك بالإجراءات الحالية.

وأوضح أن إجراء الانتخابات في الوضع الراهن يجر ليبيا إلى معضلة أخرى وهي عدم الاعتراف بالنتائج، خاصة في ظل انتشار السلاح بشكل كبير في البلاد.

وشدد على ضرورة حل الخلاف الحاصل بشأن الجوانب التشريعية بحيث تتوافق الأطراف على القوانين.

ولفت إلى أن بالتوترات التي وقعت في طرابلس خلال الفترة الماضية، مجرد استعراض للقوة وإثبات وجود، وأنها ستمر دون أي عواقب.