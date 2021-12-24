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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر تتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت, واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 19) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر حتى طبرق, واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 19) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الأحد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 21) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 19) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:05)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07)

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية التنبوا المركز السماء صافية قليلة إلى إلى المدينة ی إلى 08 08 زواره صبراته إلى إلى إلى طرابلس زليتن بی الی إلى صافي بی قلبلة صافيا إلى صافيا قليلة السماء صافية قلبلة نالوت الزنتان إلی إلى قلبلة إلی إلى إلى صافيا لی قلبلة إلى السماء صافية قليلة السماء صافية 07 ترهونة 08 08 08 10 22 20 20 القريات ابونجیم السماء 06 06 07 07 08 10 08 05 18 احتمال البريقة بنغازي البيضاء طبرق الجغبوب هون غدامس إلی 07 السماء السماء إلى القطرون السماء السماء ناصر/ محمد محمد اشتيوي السرير تازربو 07 06 إعداد‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة الثلاثة الأيام القادمة بداية اليوم الجمعة F-270-001 لآخر هذا اليوم تكاثر أحياناً أغلب مناطق ملخص عام إعتدال حالة الطقس بعض مناطق الساحل اليوم المناطق :السماء: السماء بنغازي والجبل الأخضر حتى وتسجل ارتفاع المناطق الجبلية الخفيفة .والمعتدلة الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف الليل وصباح يوم الغد على لغد إلى جنوبية غربية عه تتجاوز (12) تتحول بین الخليج :السماء مازالت طبرق :الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة القصوى قليلة 18) :السماء صافية :الرياح متغيرة الساعة (18:05) تتراوح غروب الشمس الشمس حالة :السماء ظهور بعض السحب .العابرة الرياح: شمالية شرقي متغير الاتجاه خفيفة معتدلة .السرعة. درجات الحرار القصوى ح 91م م/ناصر‏'‏

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