بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر تتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت, واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 19) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر حتى طبرق, واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 19) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الأحد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 21) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 19) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07)