موسى الكوني: أعتذر بعد أن خسرنا رهان الديمقراطية في عيد الاستقلال

هنأ موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، الشعب الليبي بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال التي توافق اليوم الجمعة، مؤكدا أن ليبيا توسدت فيه حريتها واستقلالها.

وقال الكوني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏في هذا التاريخ 24ديسمبر، الذي وصفه بـ” المجد” 70عاماً مضت، كسبت ‎ليبيا استقلالها وتوسدت حرية”.

وأضاف:” أهنئ أهلنا عيداً وفرحة وطن، وإن خسرنا رهان جعله موعداً لهم مع الديمقراطية، أن يختاروا لأول مرة من يحكمهم”.

وتابع:” بين الكسب والخسارة مساحة حزن تكتسح الكلم، وإني أعتذر، وإن لم يلغ عجز مُنجز التو، الالتزام بذلك”.