أحمد السويحلي: “حفتر” يحبّ سفك الدماء ولا ينفع معه إلا القضاء عليه

هاجم أحمد ابن رئيس مجلس الدولة الاستشاري سابقا عبد الرحمن السويحلي، المرشح الرئاسي خليفة حفتر الذي اجتمع مع 6 من منافسيه الثلاثاء الماضي في بنغازي من أجل الاتفاق على إنجاح الانتخابات.

وقال أحمد في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة24”: “تخايلوا لو حد قال ضروري من التفاهم مع داعش لأننا معش نبو حروب؟؟ نفس الشيء ينطبق على السايكوباتي الإرهابي مرتكب المجازر خليفة حفتر” على حد زعمه.

وأضاف السويحلي الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن: “هذا شخص متطرف يحب …نعم يحب…سفك الدماء فلا ينفع معه إلا القضاء عليه مثل أي إرهابي خطير غيره” على حد ادعائه.

جدير بالذكر أن المرشح الرئاسي خليفة حفتر اجتمع الثلاثاء الماضي مع المترشحين للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي، وعارف النايض، وأعلنوا تمسكهم بإعلاء مصلحة ليبيا.