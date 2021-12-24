الارصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فتشهد الاجواء مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا يسبب إعتدال في حالة الطقس خاصةً على مناطق الوسط والجنوب، و تتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم على بعض المناطق الممتدة من (بنغازي – الجبل الأخضر حتى طبرق ) تتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة, واحتمال تكون ضباب أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربي والجبل الأخضر.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة تميل للدفء أثناء فترة النهار على أغلب المناطق وتتراوح ما بين (15 – 20) مْ ولاتتجاوز (12) مْ على الجبل الأخضر، وتسجل إرتفاع طفيف اليومين القادمين. والله أعلم.