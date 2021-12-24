محمد فؤاد: لقاء الدبيبة بالمدرسات “سذاجة سياسية” تذكرنا بأيام السراج

وصف الطبيب محمود فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي ويقيم في روما، لقاء المرشح الرئاسي ورئيس حكومة تسيير الأعمال عبدالحميد الدبيبة بعدد من المعلمات حول أزمة الكتاب المدرسي وزيادة المرتبات بـ”السذاجة السياسية”، معتبرا أن اللقاء يعود بالأذهان إلى فترة تولي فائز السراج رئاسة الحكومة السابقة.

وقال فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بينما يلتقى فتحي باشاغا مع خليفة حفتر وبينما يخطط عقيلة للاطاحة بالحكومة والمرحلة القادمة يلتقى الدبيبة مع المدرسات ويتحدث عن زيادة الرواتب”.

ووصف محمد فؤاد، ما حدث في لقاء الدبيبة يـ”سذاجة سياسية تذكرنا بأيام السراج”، على حد تعبيره.