وزير الاقتصاد: المشروعات الصغرى والمتوسطة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على دور البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في تفعيل القطاع الاقتصادي وتعزيز دوره لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية بما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أمس الخميس لمقر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، في إطار متابعة الجهات التابعة للوزارة والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها المناطة بها.

وتفقد الوزير خلال الزيارة رفقة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة الحاضنة التكنولوجية وخطة عملها وسُبل تعزيز دورها في برنامج التحول الرقمي، كما اطلع على البرنامج التنفيذي للخطط المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تفعيل وتطوير قطاع المشروعات وتعزيز دور حاضنات ومراكز الاعمال في تقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية.