658 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست وفيات و125 حالة حرجة، و548 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «595»، إنه تسلم، الخميس، 4744 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 4086 منها، وإيجابية 658 عينة بنسبة 13.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس الإجمالية منذ ظهوره في ليبيا لأول مرة مارس 2020، إلى 384 ألفًا و663 حالة بينها 6138 نشطة، و372 ألفًا و884 شفاء، و5641 وفاة.

وتلقى مليون و836 ألفًا و585 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما تلقى 802 ألف و434 شخصًا الجرعة الثانية.

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