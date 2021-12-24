اعتدال في درجات الحرارة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس على غالبية مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر يتخللها أحيانًا هطول أمطار متفرقة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة ، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ؛ ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت, واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و19 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر حتى طبرق, واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و19 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الأحد على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس صافية إلى قليلة السحب والرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و21 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و19 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية