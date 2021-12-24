العرّادي لـ”ستيفاني”: الانتخابات نتيجتها الفشل

رفض القيادي الإخواني عبد الرزاق العرادي، مطالبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بالاستمرار في المسار الانتخابي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وقال العرادي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تعليقي على بيان السيدة مستشارة الأمين العام السيدة ستيفاني وليامز .. الاستمرار في المسار الانتخابي الحالي دون تصحيحه وبدون إطار دستوري وقانوني صحيح أو استنادا على تسوية سياسية جديدة ستكون نتيجته في الغالب الفشل” على حد زعمه.

وأصدرت وليامز بيانا أمس الخميس، دعت خلاله المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مسجلين للتصويت، وقالت: “للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”.

وشددت وليامز في ختام بيانها على ضرورة عدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وأردفت: “إنني أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف”.