الموافقة على إنشاء مركز إيواء متكامل لذوي الإعاقة بسبها

وافقت الحكومة على قرار إنشاء مركز إيوائي متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية يتخذ من مدينة سبها مكانًا له، وذلك بناءً على كتاب وجهته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء التاسع للعام الجاري.

ويأتي ذلك تخفيفًا للمعاناة التي يتكبدها المواطنون، خاصة من ذوي الإعاقة، في المنطقة أثناء سفرهم من أجل الحصول على خدمات يحتاجون إليها.

وبموافقة الحكومة؛ فإن المنطقة الجنوبية سيكون لها مركز خاص بها أسوة بالمنطقتيْن الشرقية والغربية من البلاد، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة على منصة “فيس بوك”.

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