رئيس البرلمان العربي: خروج القوات الأجنبية ضمانة أساسية لاستقرار ليبيا

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، دولة ليبيا قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، بحسب بيان صادر البرلمان.

وأكد العسومي، أن البرلمان العربي يدعم، كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لدولة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

وشدد”العسومي” على ضرورة دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي لتحقيق آماله وطموحاته في الاستقرار والنماء والرخاء وفي اختيار قياداته وممثليه، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وأعرب عن أمله، في أن تحقق ليبيا المزيد من التقدم والازدهار ، مشددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كضمانة أساسية لاستقرار الأوضاع في ليبيا.