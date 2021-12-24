آمر منطقة سبها العسكرية لـ«بوابة إفريقيا»: حملة أمنية كاملة وشاملة بالمدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

24 December, 2021

أكد آمر منطقة سبها العسكرية فوزي المنصوري، أن ما يحدث في مدينة سبها بالجنوب الليبي ما هو الا حملة أمنية كاملة وشاملة.

وقال المنصوري في تصريح مقتضب لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “سبها مدينة كبيرة مفتوحة على عدة دول من دول الجوار، ويوجد بها أجانب وأفارقة كثر ليست لديهم أي أوراق عمل وهم بذلك متواجدون في المدينة بشكل غير شرعي”.

وأشار المنصوري إلى أن الحملة الأمنية التي انطلقت في مدينة سبها تهدف إلى تنظيف المدينة من المجموعات غير الشرعية، والتشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة، وأي أشخاص يحملون السلاح بدون تراخيص عسكرية، وكذلك ضبط مروجي المخدرات، وغيرها من الظواهر السلبية.