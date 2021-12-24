ويليامز: لا ينبغي استغلال تحديات العملية الانتخابية لتقويض استقرار وتقدم تحققا خلال 15 شهرًا

ليبيا- صدر عن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بيان بشأن عملها في ليبيا بعد تكليفها باستكمال ما بدأته سابقًا من قبل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، جاء فيه أن وجود ويليامز في ليبيا منذ الـ12 من ديسمبر الجاري يأتي بناء على طلب غويتيرش لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة، وإشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار السياسي الـ3.

وتابع البيان: إن هذه المسارات هي السياسي والأمني والاقتصادي لتتواجد ويليامز أيضًا لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. مبينًا أنها قامت على مدار الأيام الـ10 الماضية بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا والسفر من العاصمة طرابلس إلى مدن مصراتة وسرت وبنغازي.

ووفقًا للبيان تضمنت اللقاءات مشاورات واسعة مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل والمرشحين الانتخابيين، ناقلًا عن ويليامز إعرابها عن سرورها الخاص للتحول من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي.

وأوضح البيان بالإشارة إلى أن حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي فقط استمروا في اللقاءات وتم إحراز تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020 واعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من ذات العام بتيسير من الأمم المتحدة.

وبينت ويليامز أن وقف إطلاق النار صامد مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد، لا سيما بعد أن تمكنت من السفر على الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وتابعت ويليامز بالقول: “لقد كان من دواعي سروري الانضمام إلى اجتماع مع محافظ المصرف المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية وأتطلع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي المصرف”.

وأضافت ويليامز قائلة: “على الرغم من المصاعب العديدة التي تحملها العديد من الليبيين بما في ذلك في جنوب ليبيا ومناشدات أولئك الذين ما زالوا نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات الـ10 الماضية التقيت بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بالحياة الطبيعية”.

وقالت ويليامز: “لقد سمعت قصصًا عن عائلات مشتتة تمكنت من السفر أخيرًا لزيارة الأقارب وهو تطور أصبح ممكنًا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق ولقد سمعت أيضًا مرارًا وتكرارًا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وبحسب البيان استمعت أيضًا لآمال الليبيين الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزء من الحل وليس من المشكلة في ليبيا، كما أشار غويتيرش فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في الـ22 من ديسمبر الجاري عن عدم قدرتها على التقيد بتاريخ الـ24 من ذات الشهر الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.

وأضاف البيان: إن الجاهزية الفنية للمفوضية لم تحل دون صعوبات تتعلق بأوجه القصور في التشريع الانتخابي وعملية الطعون والاستئنافات المتعلقة بأهلية المرشحين، ما حفز مفوضية الانتخابات على الطلب من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكد البيان ـأن الموعد يجب أن يكون خلال فترة 30 يوما وفقا للقانون مع اتخاذ إجراءات لازمة لمعالجة صعوبات تواجه استكمال العملية الانتخابية فيما أخذت الأمم المتحدة علمًا بالتوصيات التي رفعتها المفوضية للمجلس مرحبة بالتزام الأخيرة بالعملية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات التشريعية.

وأوضحت ويليامز بالقول: “إنني على استعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة وأدعو المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت”.

وتابعت ويليامز قائلة: “وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلميًا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا”.

وقالت ويليامز: “لا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الـ15 الماضية”.

واختتمت ويليامز بالقول: “إنني أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف”.

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