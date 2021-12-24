“المريمي”: مجلس النواب تلقى عددًا من المقترحات حول الانتخابات

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن المجلس تلقى العديد من المقترحات حول الانتخابات من بينها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل، وإقامة الانتخابات البرلمانية أولاً تعقبها الرئاسية بعد ذلك.

وأضاف “المريمي”، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إلى جانب تعديل بعض القوانين؛ من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.

ولفت إلى أن المعلومات المُسرّبة حول تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق سياسية لما بعد 24 ديسمبر؛ لم تكن تفاصيلها مكتملة.

وبيّن “المريمي” أن المجلس لم يُعلن عن تشكيل أي لجنة حتى الآن، وأن ما تم تشكيله هي لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن المجلس سيخصص الجلسة القادمة لسماع التقرير الخاص بتلك اللجنة حول سير المفوضية في العملية الانتخابية.

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