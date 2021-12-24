ليبيا الان

النويري: دامت راية الاستقلال ترفرف فوق أرضنا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هنأ رئيس مجلس النواب المكلّف، فوزي النويري، الليبيين بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، مؤكدا إنها ستظل خالدة على مر السنين.

وقال النويري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”24 ديسمبر يوم استقلت فيه بلادي أهنئ كل الليبيين ووطني الحبيب بذكرى يتردد فيها لحن الاستقلال ستظل خالدة على مر السنين دامت راية الاستقلال ترفرف فوق أرضنا”.

وأضاف: ”دامت هذه الذكرى تنبض في قلوبنا ومهما كانت الظروف يا بلادي أسلمي أسلمي، وكل عام وليبيا شامخة بأصالة شعبها وكفاحه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك