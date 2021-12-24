النويري: دامت راية الاستقلال ترفرف فوق أرضنا

هنأ رئيس مجلس النواب المكلّف، فوزي النويري، الليبيين بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، مؤكدا إنها ستظل خالدة على مر السنين.

وقال النويري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”24 ديسمبر يوم استقلت فيه بلادي أهنئ كل الليبيين ووطني الحبيب بذكرى يتردد فيها لحن الاستقلال ستظل خالدة على مر السنين دامت راية الاستقلال ترفرف فوق أرضنا”.

وأضاف: ”دامت هذه الذكرى تنبض في قلوبنا ومهما كانت الظروف يا بلادي أسلمي أسلمي، وكل عام وليبيا شامخة بأصالة شعبها وكفاحه”.

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