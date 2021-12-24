سفارة بريطانيا: ملتزمون بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن

جددت بريطانية تأكيدها على الالتزام بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “في الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، المملكة المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب ليبيا، ونجدد التزامنا بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر”، مردفة: “ذكرى استقلال سعيدة”.

وأمس الخميس، شددت السفارة البريطانية على أن الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة، رافضة دعم أي عمل يقوض العملية السياسية.

وقالت السفارة، عبر حسابها على تويتر”:” تشير المملكة المتحدة إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصادر في 22 ديسمبر، والذي يوضح الخطوات التالية في العملية الانتخابية في ليبيا”، مضيفة:” الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة، لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا”.