حق: ويليامز والبعثة الأممية داعمون لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن

ليبيا – نشرت البعثة الأممية بيانًا وصف بـ”المنسوب” إلى فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع الجارية في ليبيا.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش علمًا بإعلان مفوضية الانتخابات الصادر في الـ22 ديسمبر الجاري بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للبيان أشاد غويتيرش بالليبيين البالغ عددهم مليونين و800 ألف ممن سجلوا أسماءهم للتصويت، إذ يتحتم احترام إرادة الشعب الليبي ويتعين إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلميًا، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا.

ورحب البيان بالتزام مفوضية الانتخابات المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية القائمة، مؤكدًا مواصلة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والبعثة الأممية دعم العملية التي يمتلك زمامها ويقودها الليبيون لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

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