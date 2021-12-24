“مكافحة الأمراض” يسجل 658 إصابة و 6 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 658 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,744 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 595؛ سُجّل شفاء 548 حالة ،إلى جانب تسجيل ست حالات وفاة على مستوى البلاد، ثلاث منها بالمنطقة الغربية، ومثلها بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 13,8% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 384,663، منها 6,138 حالة نشطة من بينها 125 حالة حرجة ، إضافة إلى تعافي 372,884 حالة، ووفاة 5,641 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,836,585 شخصا منهم 802,434 تلقوا الجرعة الثانية.

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