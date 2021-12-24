اللواء المحجوب: بناءً على تعليمات القيادة العامة غداً سيتم تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة معسكر “الكتيبة 116” سابقا لإدارة التعليم العالي

أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة الذي كان معسكر “ميليشيا 116″ لإدارة التعليم العالي والجامعات لاستئناف الدراسة”.

اللواء المحجوب، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “بناءً على تعليمات القيادة العامة سيتم يوم السبت الموافق 2021/12/25 على تمام الساعة 12 ظهرا تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة معسكر “الكتيبة 116″ سابقا لإدارة التعليم العالي والجامعات لاستئناف الدراسة به بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

