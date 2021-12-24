فتحي المريمي: البرلمان سيناقش مقترحات لإزالة العوائق أمام الانتخابات

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن البرلمان سيعقد قريبا جلسة لدراسة المقترحات لما بعد الـ24 من ديسمبر.

وقال المريمي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته تجاه العراقيل والصعوبات التي واجهت المفوضية العليا للانتخابات وسيدعو إلى جلسة وسيناقش هذه الأمور، مضيفا: “بالتأكيد سيطلع بقرارات وربما يذهب إلى تعديل بعض القوانين من أجل إزالة العراقيل أمام المفوضية لإقامة الانتخابات”.

وتابع: “هناك مقترحات كثيرة بأن الانتخابات ستكون بعد شهر، وسيكون الإعلان عن الانتخابات خلال شهر خاصة الانتخابات الرئاسية ومن ثم البرلمانية، وهناك مقترح آخر من بعض الجهات بضرورة إقامة انتخابات برلمانية أولا والاستفتاء على الدستور ومن ثم انتخاب الرئيس”.

وأوضح أن المقترحات والآراء كثيرة ولكن الموقف الحقيقي سيتضح بعد جلسة مجلس النواب الذي سيعقد الأيام المقبلة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت أول من أمس الأربعاء تأجيل الانتخابات إلى “24 يناير” من العام المقبل.

ودعت المفوضية في بيان لها مجلس النواب ليتولى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقرر له اليوم الجمعة، رغم جاهزيتنا.

وذكرت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.