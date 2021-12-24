البعثة الأممية تهنئ الليبيين بعيد الاستقلال

العنوان-طرابلس

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد، مؤكدة أن المناسبة تأتي في لحظة مفصلية تبذل فيها جهودًا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وقالت البعثة في بيان لها: “وإذ تشارك البعثة الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، فإننا تُثني على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار”.

ودعت البعثة الليبيين إلى مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معًا لحل الانقسامات الحالية، وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.

ويصادف اليوم الموافق لـ الرابع والعشرين من ديسمبر الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبيين ضد إيطاليا. منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.