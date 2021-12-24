البعثة الأممية بليبيا: ذكرى الاستقلال لهذا العام تأتي في لحظة مفصلية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شعب وقيادة البلاد بمناسبة الذكرى الـ 70 للاستقلال، مضيفةً أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مفصلية حيث إن ليبيا تبذل الجهود من أجل انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأثنت البعثة، في بيان صدر بهذه المناسبة، على ما وصفته بالتقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار، داعيةً الليبيين كافة إلى مواصلة التركيز على هذا الهدف والعمل معا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.

وهنأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، الليبيين بذكرى الاستقلال، واصفةً إياها بأنها مناسبة عزيزة على قلوب الليبيين، آملةً في أن تكون مناسبة لتوحيد صفوفهم ونبذ الفرقة والخلافات والانتقال إلى مرحلة اليقين بالوسائل الديمقراطية.

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