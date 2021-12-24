البعثة الأممية: على الليبيين العمل لحل الانقسامات وإنجاز الانتخابات

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قيادة وشعب ليبيا في الذكرى السبعين لاستقلال بلدهم.

واكدت البعثة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهودًا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

ولفتت البعثة، إلى أنها تشارك الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، فإنها تُثني على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار.

ودعت البعثة، كافة الليبيين على مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.