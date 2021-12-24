النويري يدعو كافة أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري ،اليوم الجمعة ،كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية ،ستعقد يوم الإثنين القادم 22 ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وكان النويري نفى في وقت سابق ،تشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق للفترة القادمة ،مشيرا أن قرار رئاسة مجلس النواب، الذي أكده أعضاء مجلس النواب الممهورة أسمائهم بالقرار، تشكيل جنة تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.

وأوضح القرار أنّ اللجنة تتكون من 10 أعضاء ويترأسها النائب نصر الدين مهني وبعضوية 9 أعضاء آخرين منهم عبد السلام نصية ومصباح دومة وعيسى العريبي وسليمان الفقيه.