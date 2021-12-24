النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير التخطيط

بنغازي 24 ديسمبر 2021 (وال)- التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وزير التخطيط الدكتور فاخر بوفرنة .

هذا وناقش اللقاء ملفات مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة، والمحالة من قبل السيد النائب الأول إلى الوزارات المعنية، والتي ستقوم بدورها بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع، ومن ثم ستحيلها إلى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة .

كما ناقش سيادته مع معالي الوزير المشاريع التي لم يتم استكمالها، بعد ومن ضمنها مشروع طريق الأبيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة، وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرة. (وال) ر ع / ر ت

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