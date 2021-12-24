السائح: سيصلنا جهاز قادر على كشف كل طفرات كورونا

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر في البلاد عما كان عليه في أغسطس الماضي.

وأرجع السائح في تصريحات خاصة بقناتنا، إلى جهود المركز في تطعيم أكثر من 2 مليون في 3 أشهر، لكنه حذر من أن يكون ذلك نزولا لموجة متحور دلتا وبداية لأوميكرون المتحور الجديد لكورونا.

وأضاف: “بعد يومين سيصلنا جهاز قادر على كشف كل الطفرات الخاصة بكورونا، واليوم النتائج الإيجابية لا تتجاوز 14 % وكانت سابقا تصل إلى 50%”.

وعن نقص مشغلات مسحات كورونا، تابع: “تكلمت مع وزير الصحة علي الزناتي وأعطى تعليماته للجهات الموردة لتوفير ما ينقصنا بشكل عاجل”.

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