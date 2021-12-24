في ذكرى الاستقلال.. الدبيبة: على الليبيين الحفاظ على مكتسبات الآباء والأجداد

العنوان-طرابلس

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الليبيين بالذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا.

واعتبر الدبيبة في بيان مقتضب عبر صفحته بـ تويتر أن “الانتماء والحب لهذا الوطن لا يتغير فهو ثابت في كل الظروف”.

وقال الدبيبة: “في ذكرى عيد الاستقلال نبارك لكل الليبيين الذين يحبون هذا الوطن ويعملون من أجل أن يصونوا، ويحفظوا مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد.. كل المجد والفخر والاعتزاز بك يا ليبيا”.

ويصادف اليوم 24 من ديسمبر الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبيين ضد إيطاليا، وذلك منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان الملك إدريس السنوسي قد أعلن، من شرفة قصر “المنار” ببنغازي استقلال ليبيا.